Food Agriculture Organization Dukung Indonesia Wujudkan Ketahanan Pangan Asia Tenggara

TRIBUN-TIMUR.COM - Organisasi Food Agriculture Organization (FAO) memberikan mengapresiasi kepada Kementerian Pertanian (Kementan) atas kesiapan dalam mengatasi kerawanan pangan dan kekurangan gizi di Asia Tenggara.

Bahkan apresiasi pun diberikan terhadap berbagai program dan capaian pembangunan pertanian Kementan selama pemerintahan Jokowi-JK dalam mewujudkan ketahanan.

Hal ini dikemukakan Asisten Direktur Jenderal FAO Kundhavi Kadiresan dalam “Regional Conference on Strengthening Southeast Asia’s Food Security, Nutrition, and Farmers’ Welfare through the UN Decade of Family Farming” di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, pada Kamis (4/4/2019).

Hadir pada kegiatan ini Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo.

Lebih jauh Kundhavi menyebutkan salah satu upaya penting yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan adalah melalui penyediaan akses kredit pedesaan, terutama bagi perempuan, dan peningkatan program perlindungan sosial pedesaan bagi keluarga petani.

Di Asia Tenggara, sambungnya, sebagian besar lahan pertanian dimiliki petani kecil yang memiliki lahan kurang dari lima hektar.

Di Indonesia, bahkan lebih kecil lagi, sebagian besar petani mengolah lahan kurang dari satu hektar.

Untuk menjamin kualitas dan produktivitas kelompok rentan yang memiliki andil besar ini, maka sangat diperlukan kebijakan dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan pertanian keluarga, dan memperkuat ketahanan pangan mereka.

"Kita membutuhkan inovasi. Inovasi dalam kebijakan dan lingkungan yang mendukung. lnovasi dalam teknologi. Dan Inovasi dalam institusi. Yang paling penting, keluarga petani harus menjadi hati dari inovasi ini," jelasnya.

Dalam konferensi ini, Mentan Amran menyampaikan kesiapan pemerintah Indonesia dalam mendukung upaya FAO guna mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, serta kesejahteraan masyarakat Asia Tenggara.