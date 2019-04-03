LOGIN https://pmdk.politeknik.or.id/ Daftar PMDK Politeknik Negeri, Batas 6 April, Cek Syarat & Alur

Salah satunya Politeknik Negeri lewat Penelusuran Minat dan Kemampuan Politeknik Negeri (PMDK-PN)

LOGIN https://pmdk.politeknik.or.id/ Daftar PMDK Politeknik Negeri, Batas 6 April, Cek Syarat & Alur
https://pmdk.politeknik.or.id/
LOGIN https://pmdk.politeknik.or.id/ Daftar PMDK Politeknik Negeri, Batas 6 April, Cek Syarat & Alur 

TRIBUN-TIMUR.COM - Bagi yang tak sempat mendaftar Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) atau bahkan tak lolos Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2019 tak perlu patah semangat.

Sebab, masih ada beberapa jalur lain yang bisa diikuti untuk dapat masuk di perguruan tinggi negeri.

Salah satunya Politeknik Negeri lewat Penelusuran Minat dan Kemampuan Politeknik Negeri (PMDK-PN).

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Jalur masuk politeknik negeri ada dua yaitu Penelusuran Minat dan Kemampuan Politeknik Negeri (PMDK-PN) dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPN).

Pendaftaran PMDK-PN dibuka sejak 4 Februari hingga 6 April 2019 di laman http://www.pmdk.politeknik.or.id./.

Syarat dan alur pendaftaran

Hampir mirip SNMPTN, syaratnya adalah peserta harus mendapatkan rekomendasi dari sekolah untuk dapat mendaftar PMDK-PN.

Adapun alur pendaftaran PMDK-PN dikutip dari laman web PMDK Politeknik http://pmdk.politeknik.or.id adalah sebagai berikut :

1. Politeknik menyiapkan undangan PMDK-PN ke sekolah berupa username dan password
untuk bisa login ke Sistem PMDK-PN di website http://pmdk.politeknik.or.id/sekolah/login

2. Politeknik mengirimkan undangan ke sekolah (4 Februari – 6 April 2019)

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Editor: Sakinah Sudin
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