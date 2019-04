Jadwal Live Liga Inggris Dini Hari Nanti, Chelsea, Manchester City dan Spurs Wajib 3 Poin

TRIBUN-TIMUR.COM - Jadwal Liga Inggris Kamis (4/4/2019) dini hari nanti menampilkan runner up klasemen Manchester City dan klub empat besar.

Chelsea dan Tottenham Spurs juga wajib menang.

City diprediksi meraih poin mudah saat menjamu Cardiff City.

Sementara Chelsea menjamu Brighton.

Adapun Spur meladeni Crystal Palace.

Baca: Istri Pengusaha Selingkuh Lalu Diperas Pakai Foto-foto Dirinya Tanpa Busana, Berawal dari Facebook

Baca: Hoaks Marak di WhatsApp Jelang Pilpres 2019, Ternyata Penyebarnya Kebanyakan Emak-emak

Baca: Bagaimana PSM Bisa Menang Atas Kaya FC! Lihat Statistik Pertandingan, Wajar Darije Kalezic Kecewa

Baca: Jokowi atau Prabowo? Bandingkan Hasil Survei Terbaru Pilpres 2019 LSI, Indo Barometer, Roy Morgan

Berikut jadwal Liga Inggris dini hari nanti

01.45 Chelsea vs Brighton

01.45 Manchester City vs Cardiff ------------ Klik Live Streaming BeIN Sports / MNCTV

01.45 Tottenham vs Crystal Palace

Video Gol Manchester United Keok

Manchester United keok saat tandang ke markas Wolverhampton Liga Inggris Rabu (3/4/2019) dini hari tadi.

Ini pukulan telak bagi Manchester United yang sedang berjuang bertahan di empat besar Liga Inggris.