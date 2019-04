13 April, Rumah Belajar ANS Maros Gelar Try Out SBMPTN

TRIBUN MAROS.COM, TURIKALE - Rumah Belajar Maros, ANS Corporation akan menggelar National Try Out untuk kali pertama di gedung PemkabMaros, Sabtu 13 April mendatang.

Setelah di Maros, ANS juga akan menggelar kegiatan yang sama di Auditorium Al-Jibra Universitas Muslim Indonesia (UMI) Kota Makassar, Minggu 14 April 2019.

CEO ANS Corporation, Ahmad Nur Syamsir mengatakan, Rabu (3/4/2019) try out yang dirangkaikan dengan diskusi tersebut, melibatkan sejumlah siswa yang akan melanjutkan pendidikannya.

"2019 adalah tahun resolusi ANS Corporation. Salah satu dari lima program kita di tahun ini yakni national TO SBMPTN untuk calon mahasiswa," katanya.

Kegiatan memiliki konsep yang berbeda dan dikemas kekinian. Tri out dipastikan tepat sasaran bagi kalangan calon mahasiswa.

‌National try out diperuntukan bagi siswa yang telah lulus SMA dan SMK sederajat. Kegiatan tersebut dinilai sangat membantu calon mahasiswa saat UTBK atau SBMPTN.

"Bagi calon mahasiswa yang akan berjuang menuju perguruan tinggi melalui jalur UTBK atau SBMPTN, National try out ini akan sangat membantu," ujarnya.

Menurutnya, sistem berbasis online dan soal-soal yang update, menjadi fasilitas utama dalam national try out tersebut.

Nantinya ANS Corporation akan memberikan penghargaan dan reward kepada siswa dengan peringkat teratas.

"Untuk menambah kemeriahan National Try Out, kami datangkan narasumber yang edukatif. Dia mengusai dunia kampus sesuai dengan tema yang akan dibawakan yaitu, face your passion in campus," ujarnya.