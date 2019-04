Empat Alumni Ilmu Komputer Universitas Hasanuddin Lanjut Master di Jepang

TRIBUN-MAKASSAR.COM, BIRINGKANAYA- Sebanyak empat alumni pertama Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPAS) Universitas Hasanuddin (Unhas) lanjutkan master di Jepang.

Alumni Unhas tersebut lanjutkan Master di Graduate School of Computer Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology (Kyutech) Jepang.

Mereka kuliah master di kampus negeri tersebut dengan beasiswa JASSO dari MEXT Pemerintah Jepang.

Keempat mahasiswa mengambil bidang berbeda yang berkembang dan dibutuhkan di masa mendatang.

Muhammad Mappanyompa untuk bidang, Computer Graphics and Animation, Jonathan Hans Sunaryo bidang Distributed Cryptography Systems, Andi Nurnilam Sari bidang Bioinformatics dan Nurul Firda Auliyah bidang Big Data Analysis.

Pembimbing skripsi mereka, Armin Lawi, menuturkan bahwa hasil ini merupakan tindak lanjut dari MoU dan MoA antara Unhas-Kyutech.

"Mereka sebelumnya adalah peserta KKN Internasional Jepang dan melaksanakan Short-Coourse di Kyutech selama 3 bulan untuk menyelesaikan penelitian mereka," ungkapnya.

"Sebenarnya ada tujuh mahasiswa kami yang diterima, tetapi 3 diantaranya mengundurkan diri dengan berbagai alasan antara lain karena diterima kerja, lagi masa pengobatan dan orang tua sakit,"katanya.

Sementara itu, Ketua Prodi Ilmu Komputer FMIPA Unhas, Diaraya, menyampaikan kerjasama penerimaan alumni kami akan terus berlannjut.

"Beliau menyampaikan ada 2 mahasiswa tugas akhir kami yang sudah siap diterima sebagai mahasiswa master di Kyutech pada semester Oktober 2019 nanti padahal mereka belum selesai," ujarnya.

Demikian pula untuk penerimaan semester April 2020, kata Diaraya, sementara berkoordinasi dengan pihak Kyutech.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, @adibrencheck

