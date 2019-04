Benahi Wisata Bantimurung, Disbudpar Maros Tingkatkan Asuransi Kecelakaan

TRIBUN-MAROS.COM, BANTIMURUNG -Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Maros terus berbenah, setelah pergantian pimpinan, beberapa waktu lalu.

Sejak Ferdiansyah menjabat sebagai Kepala Disbudpar, kawasan air terjun disulap menjadi tempat wisata yang menyenangkan.

Berbagai fasilitas yang dibenahi, dinatarnya hotel, gazebo, penginapan, pagar pembatas, waterpark dan loket.

Kepala Disbudpar, Ferdiansyah mengatakan, Selasa (2/4/2019) saat ini pihaknya sementara berupaya untuk meningkatkan layanan santunan, korban kecelakan di area air terjun.

Disbudpar berkerjasama dengan Jasa Raharja. Hal tersebut dilakukan Disbudpar untuk menambah jumlah wisatawan datang ke Maros.

"Jangan tunggu adanya kucuran anggaran untuk berbuat. Kami hanya berdayakan pegawai untuk peningkatan kualitas layanan terhadap wisatawan. Kami ingin manjakan semua wisatawan," kata Ferdiansyah.

Selain air terjun, dua objek wisata lainnya, premi asuransinya juga ditingkatkan. Objek tersebut yakni Waterpark dan Taman Leang-leang.

Meski meningkatkan premi asuransi, namun Disbudapar tidak menaikkan harga tiket masuk ke Bantimurung, Waterpark dan Leang-leang.

"Selama ini, premi asuransi hanya sebesar Rp 200. Itu sudah tidak relevan. Makanya kami tingkatkan menjadi Rp 1.000, sehingga asuransi kecelakaan akan lebih besar dari sebelumnya," katanya.

Asuransi tersebut berlaku untuk wisatawan lokal maupun mancanegara.

Untuk harga tiket masuk taman wisata alam Bantimurung sebesar Rp 25 ribu per orang, waterpark Rp 15 ribu per orang dan Leang-leang Rp 12.500 per orang.

