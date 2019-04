TRIBUNWIKI: Rapper Nipsey Hussle Tewas Ditembak, Berikut Profil Perjalanan Karirnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rapper Nipsey Hussle tewas ditembak depan toko pakaiannya di Los Angeles, California, Minggu (31/3/2019) sore waktu setempat.

Artis musik berusia 33 tahun itu ditembak beberapa kali dan langsung dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak bisa diselamatkan.

Saat ini polisi masih memburu pelaku yang kabur. Peristiwa itu juga melukai dua orang lainnya.

Sejak 2000-an

Dilansir dari wikipedia.org Nipsey Hussle memiliki nama lengkap Airmiess Joseph Asghedom.

Ia adalah seorang rapper dan penulis lagu Amerika dari Los Angeles, California.

Muncul dari adegan hip hop Pantai Barat pada pertengahan 2000-an, Hussle awalnya dikenal karena berbagai mixtapes, termasuk seri Bullets Ain't Got No Name, The Marathon, The Marathon Continues dan Crenshaw, yang terakhir rapper Jay- Z, membeli 100 salinan.

Setelah banyak penundaan, album studio debutnya Victory Lap dirilis pada Februari 2018 dan sukses dinominasikan untuk Album Rap Terbaik di Grammy Awards ke-61 Tahunan pada 2019.

Hussle ditembak dan dibunuh di luar tokonya, Marathon Clothing, di Los Angeles Selatan pada 31 Maret 2019.

Karier Bermusik