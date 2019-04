TRIBUNWIKI: Lima Film Horor yang Tayang April 2019, Lengkap Sinopsis dan Trailernya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Memasuki bulan April 2019 bioskop tentunya menyiapkan film layar lebar dengan berbagai genre.

Tak terkecuali genre Horor.

Beberapa orang mungkin lebih memilih menyaksikan film horor karena beberapa alasan seperti lebih tertantang.

Berikut film horor yang rencananya bakal tayang bulan April 2019 ini.

1. The Curse Of The Weeping Woman

Jenis film: Horror, Mystery, Thriller

Produser: James Wan, Emile Gladstone, Gary Dauberman

Sutradara: Michael Chaves

Penulis: Mikki Daughtry, Tobias Iaconis

Produksi: Warner Bros. Pictures

Pemain: Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velasquez, Marisol Ramirez, Sean Patrick Thomas, Jaynee-lynne Kinchen, Roman Christou

Sinopsis

Berkisah tentang hantu wanita La Llorona, ia mencari anak yang mengabaikan perintah orang tuanya. Hantu ini meneror sebuah keluarga dan berusaha membawa anak kecil ke alam gaib yang menakutkan.

Film ini akan tayang 18 April 2019.

2. Pet Sematary