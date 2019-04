Nginap Dua Malam di Hotel Amaris Hertasining Hanya Rp 600 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Amaris Hertasning yang berlokasi di Jl Letjen Hertasning No 63D siapkan promo spesial April 2019.

Adapun promo spesial yakni menginap dua hari hanya Rp 600 ribu yang sebelumnya Ro 400 ribu permalam disepanjang April 2019.

Promo tersebut berlaku untuk seluruh jenis kamar.

Selain itu promo all you can eat juga disiapkan hotel bintang tiga ini. Promo tersebut berlaku setiap Sabtu dan Minggu.

Harga yang ditawarkan hanya Rp 50 ribu/orang.

Hotel Manager Supriyanto mengatakan setiap bulannya Hotel Amaris Hertasning selalu menghadirkan promo spesial.

“Kami berusaha memberikan pelayanan dan kenyamanan untuk para pengunjung, salah satu caranya dengan memberikan promo spesial,” katanya.

Hotel Amaris Hertasning ini juga telah memiliki satu program yang akan dihelat setiap bulannya.

“Kami akan gelar bakti sosial setiap bulan seperti membersihkan lingkungan, tempat makan dan memberikan makanan gratis kepada kaum dhuafa. Itu inovasi kami di umur ke-4 ini,” tambahnya.