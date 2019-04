Live Indosiar Piala Presiden 2019 - Persebaya vs Madura United, Andik Vermansah Harap-harap Cemas

TRIBUN-TIMUR.COM - Babak semifinal Piala Presiden 2019 bakal mempertemuka sesama tim Jawa Timur, Persebaya vs Madura United home and away.

Laga leg 1 antara Persebaya vs Madura United akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada, Rabu (3/4/2019) malam.

Pertandingan ini bakal tayang secara langsung di Indosiar atau Live Indosiar mulau pukul pukul 18.30 WIB di sini.

Laga ini bakal menjadi ajang pertemuan striker Madura United, Andik Vermansah dengan klub yang membesarkannya, Persebaya Surabaya.

Dan Andik Vermansyah sendiri mengaku dilema jelang melakoni laga kontra Persebaya Surabaya di Semifinal Piala Presiden 2019.

Sebelumnya, tertulis dalam surat perjanjian kontrak bahwa Andik Vermansahdimainkan bila Madura United bersua Persebaya.

Hal itu dilakukan Andik sebagai bentuk kecintaan kepada Persebaya yang pernah membesarkan namanya.

Dilema dan Berdebar

Pemain kelahiran Jember itu pun mengaku dilema jelang melakoni laga tersebut.

"Berdebarnya sudah dari sekarang," tulis Andik Vermansah di Instastory Instagram pada, Minggu (31/3/2019).