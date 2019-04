Ke Makassar, Presiden Joko Widodo Bangga dengan Makassar New Port

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Farid Padang memberikan penjelasan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi , Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdulah, Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar Victor Vikki Subroto, dan Kepala Otoritas Pelabuhan Makassar Rahmatullah saat meninjau Makassar New Port (MNP) di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (20/3/19).

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR,- Presiden RI Joko Widodo menyatakan rasa bangga dengan pembangunan Makassar New Port yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Rasa bangga itu diungkapkan orang nomor satu di Negeri ini, saat melakukan kunjungan ke Makassar, Minggu (31/3/2019).

“Kita bangun kereta api, kita juga bangun Makassar New Port,” katanya.

“Ini untuk menyerap tenaga kerja dan lapangan tenaga kerja. Proyek besar itu untuk membuka lapangan pekerjaan.”

Diketahui, mega proyek ini murni dibangun oleh anak bangsa dan sepenuhnya baik pembangunan maupun pengelolaannya dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

Proyek prestise yang dibangun menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) ini untuk pembangunan Tahap 1 A Paket A, B dan C sudah rampung, tinggal dilakukan finishing dan perapian.

BUMN yang bergerak dibidang jasa kepelabuhanan ini pun tinggal menunggu proyek ini segera diresmikan, agar bisa mengoperasikan secara penuh Makassar New Port, setelah ada izin permanen operasi oleh Dirjen Perhubungan Laut, yang sebelumnya telah dilakukan uji coba.

Mega proyek ini sudah di soft launching pada 2 November 2018. Sejak itu, peminat MNP cukup banyak. Terhitung sudah lebih dari 50 kapal yang sandar di dermaga untuk melakukan bongkar muat barang, sejak soft launching lalu hingga proyek ini akan diresmikan pengoperasiannya.

Direktur Utama PT Pelindo IV, Farid Padang mengatakan, selain memperlancar arus bongkar muat barang di Pelabuhan Makassar yang eksisting, kehadiran MNP yang dibangun secara bertahap, dimana Tahap I A, B dan C menyerap investasi sekitar Rp1,8 triliun ini juga untuk semakin membuka jalur direct call dan direct export ke luar negeri.

Secara total sampai dengan 31 Maret 2019, realisasi fisik pembangunan Makassar New Port Tahap I A yang terbagi lagi dalam Paket A, B dan C realisasi agregate-nya sudah mencapai 95,70%. Dengan rincian, Tahap 1 A Paket A progressnya kini sudah 100%, Paket B mencapai 96,24% dan Paket C sudah 85,90%.

“Saat ini, di Tahap I A Paket B sedang dilakukan pekerjaan revetment, pengecoran jalur RTGC, pekerjaan perkerasan paving block dan rigid serta pengerukan. Sedangkan di Paket C sedang dilakukan finishing top layer. Dalam minggu ini kami target pekerjaan finshing dan perapian untuk Tahap I A ini sudah selesai,” ujarnya.

