Yamaha MT-15 Raih Penghargaan Bike of The Year 2019

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Motor teranyar Yamaha Indonesia yaitu MT-15 dinobatkan sebagai “Bike of The Year” dalam ajang penghargaan Otomotif Award 2019 yang diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (28/3/2019) lalu.

Penghargaan tersebut menjadi bukti akan tingginya apresiasi masyarakat terhadap MT-15 berkat tampilan desain motor yang agresif, performa mesin yang handal serta fitur berkendara yang modern.

Setelah melalui serangkaian seleksi dan uji performa, MT-15 menjadi motor terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian dari sisi desain, fitur, teknologi, performa, handling, konsumsi bahan bakar, harga, serta faktor kebaruan. Selain meraih Bike of The Year, MT-15 turut mendapatkan penghargaan sebagai Best of Naked Sport 150.

“Penghargaan ini tentunya akan semakin memotivasi Yamaha Indonesia untuk selalu menghadirkan produk yang berkualitas dan mampu memberikan rasa berkendara yang lebih menyenangkan untuk masyarakat indonesia,” kata Marketing Director PT Yamaha Indonesia Motor Mfg, Hiroshi Setogawa salam rilisnya, Sabtu (30/3/2019).

Pada kesempatan yang sama, empat motor skutik Yamaha turut memperoleh beberapa penghargaan, dimana 3 dari 4 motor tersebut merupakan produk MAXI Yamaha.

Lexi yang merupakan salah satu pendatang anyar di pasar skutik nasional ditetapkan sebagai Best of Medium Skutik 125.

Sementara itu, XMAX dan TMAX berhasil terpilih sebagai Best of High Skutik 200-300 dan Best of Big Skutik.

Kesuksesan MAXI Yamaha dalam memperoleh beragam penghargaan, semakin jelas mencerminkan bahwa MAXI Yamaha saat ini telah menjadi trend setter di tengah masyarakat Indonesia.

Pada kategori lainya, Mio S yang baru beberapa waktu lalu tampil dengan warna anyar yang semakin stylish, ditasbihkan menjadi Best of Low Skutik.

Pada segment motor bebek, giliran MX King 150 yang dinobatkan sebagai Best of CUB 150.

Sedangkan di segment motor sport fairing ada All New R15 yang berhasil merebut penghargaan sebagai Best of Sport Fairing 150.(tribun-timur.com)

