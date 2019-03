TRIBUNWIKI: Viral Hubungan Makin Hangat dengan Ayu Ting Ting, Ini Profil dan Karir Shaheer Sheikh

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Kini kembali menghangat, hubungan Ayu Ting Ting dengan aktor India, Shaheer Sheikh, sudah mulai membaik.

Dalam acara live di ANTV, Shaher dipertemukan dalam satu panggung bersama Ayu Ting Ting dan saling bermaafan.

Mengutip BanjarmasinPost.co.id, Ayu Ting Ting dan Shaheer kembali muncul berduet sebagai pengisi acara HUT ANTV ke-26 dengan tajuk Indonesia Keren tadi malam.

Dilansir dari video Youtube Soffiemarchue yang tayang pada 29 Maret 2019, tampak Ayu Ting Ting muncul di atas panggung bersama Shaheer Sheikh diiringi lagu India Janam Janam.

Malam itu Ayu Ting Ting nampak mengenakan gaun putih dengan rambut yang disanggul sementara Shaheer mengenakan setelan berwarna gelap.

Keduanya lantas menari bersama.

Setelah musik berhenti, Ayu Ting Ting dituntun Shaheer ke sudut lain panggung.

Saat itulah Shaheer Sheikh menyatakan permintaan maafnya pada Ayu Ting Ting.

"I really wanna say sorry," ucap Shaheer dengan tulus.

Ayu Ting Ting juga menjawab pernyataan Shaheer tersebut dengan ucapan yang sama.