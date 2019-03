TRIBUNWIKI: Ini Sinopsis Buku Orang-orang Biasa, Serta Profil dan Karya Sang Pengarang Andrea Hirata

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Andrea Hirata adalah sastrawan asal Indonesia.

Namanya cukup populer lewat karya-karyanya. Bahkan beberapa novelnya pernah difilmkan yakni laskar pelangi dan sang pemimpi.

Baru-baru ini Andrea Hirata kembali menerbitkan karya novelnya berjudul Orang-orang Biasa. Menurut Andrea, novelnya ini masih akan menceritakan kisah-kisah dari kaum marjinal.

Novel Orang-orang Biasa merupakan karya ke 10 Andrea.

“Saya enggak bisa keluar dari tema orang-orang marjinal, orang terpinggirkan dan lain-lain. Karena saya berasal dari budaya seperti itu," kata Andrea dikutip dari Kompas.com dalam jumpa pers peluncuran novel Orang-orang Biasa di Diskusi Kopi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).

Orang-orang Biasa berkisah tentang Aini, seorang anak miskin yang diterima di fakultas kedokteran ternama namun terhalang biaya masuk yang selangit.

"Saya melawan anggapan kalau anak miskin itu tidak bisa menjadi dokter. Kita hidup di negara merdeka. Akses untuk bisa meraih cita-cita itu dari kecerdasannya bukan dari materinya," ucap Andrea lagi.

Ia mendedikasikan novel tersebut untuk sosok bernama Putri Berlianti yang tidak bisa mewujudkan cita-citanya menjadi dokter karena tidak bisa membayar biaya masuk universitas.

"Ini adalah novel, tapi Putri Berlianti itu nyata. Seperti Laskar Pelangi itu saya enggak mau dibilang biografi atau autobiografi, tapi Bu Muslimah itu ada, Lintang itu ada. Itulah beautiful-nya novel. Tantangan novel adalah bagaimana kita menulis fiksi tapi terasa realistis," katanya.

Meski masih menceritakan tentang kisah-kisah kaum bawah, Andrea menjamin bahwa novel Orang-orang Biasa tidak akan bercerita tentang kesedihan belaka