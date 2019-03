IRGaCIA Gelar Simposium di Hotel Gammara Makassar, Ini yang Dibahas

Integrated of Respirology, Geriatic and Clinical Immunology Allergy (IRGaCIA) 2019 menggelar kegiatan ilmiah, Jumat-Minggu (29-31/3/2019), di Hotel Gammara, Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Integrated of Respirology, Geriatic and Clinical Immunology Allergy (IRGaCIA) 2019 menggelar kegiatan ilmiah, Jumat-Minggu (29-31/3/2019), di Hotel Gammara, Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar.

Kegiatan ini mengusung tema The Power of Collaboration Medical Care in Clinical Practice.

Meliputi smposium Jumat (29/3/2019), workshop Sabtu (30/3/2019), dan simposium Sabtu-Minggu (30-31/3/2019).

Berbagai pembicara di bidangnya menghadiri kegiatan ini, dimana peserta yang hadir jumlahnya ratusan turut meramaikan kegiatan.

Seperti yang diketahui sebelumnya saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran semakin pesat, termasuk dalam bidang Respirologi, Geriatri dan Imunulogi Klinik mulai dari aspek diagnostik, patomekanisme sampai tatalaksana komprehensif.

Sehingga dokter sebagai pemberi layanan kesehatan dari layanan primer sampai kedokteran sebagai upaya meningkatkan profesionalisme.

Agar dapat memberikan pelayanan secara optimal dan paripurna, sebagai respons terhadap harapan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang semakin baik.

Untuk memenuhi kebutuhan para dokter dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, Divisi Respirologi, Geriatri dan ImunologiKlinik Depertemen Ilmu Penyak Dalam (PAPDI) Makassar akan melaksanakan kegiatan ilmiah. Dikenal sebagai pendidikan kedokteran berkelanjutan secara terintegrasi yang dikemas dalam IRGaCIA.

Kegiatan tersebut merupakan upaya mendesiminasikan perkembangan ilmu kedokteran terkini dan membantu meningkatkan kompetensi bagi dokter umum, spesialis penyakir dalam dan dokter spesialis lain yang terkait.

Bendahara IRGaCIA dr Suriani Alimuddin Sp PD KAI mengatakan selain melibatkan para dokter kegiatan ini juga melibatkan HRD Perusahaan di Workshop kedua.