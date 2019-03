Buruan! Beli Skutik Honda Sekarang Dapat Potongan 5 Kali Tenor hingga Rp 7 Juta

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Astra Motor Makassar, main dealer sepeda motor Honda di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Ambon menghadirkan pameran Honda Premium Matic Day di Nipah Mall Jl Urip Sumoharjo Makassar selama dua hari Sabtu dan Minggu (30-31/3/2019).

Ajang untuk mengenal lebih dekat skutik premium terbaru Honda, mulai All New Vario, All New PCX, PCX Hybrid dan Honda Forza yang memiliki berbagai kelebihan di masing kelas serta menjadi pelengkap kebutuhan gaya hidup masyarakat urban.

Kepala Wilayah Astra Motor Makassar, Thamsir mengatakan beragam penyematan fitur dan teknologi canggih semakin melengkapi kekuatan dari line up sepeda motor Honda, All New Honda Vario dengan wajah yang makin sporti, All New PCX dengan kemewahan dan fitur yang beragam, serta Forza sebagai skutik premium yang gagah dan berkelas.

"Masing-masing produk menjadi unggulan dalam hal teknologi terbaru sepeda motor di Indonesia," katanya dalam rilisnya, Sabtu (30/3/2019).

Dalam eksibisi HPMD ini, Honda menyiapkan berbagai promo penjualan menarik.

Untuk setiap konsumen yang membeli sepeda motor Honda pada acara ini, berhak mendapatkan potongan tenor 5x atau bisa hemat sampai dengan Rp 7 juta.

Promo ini berlaku untuk pembelian sepeda motor Vario 125, 150 dan All New Honda PCX.

Selain itu, untuk pembelian Honda Vario, konsumen berhak mengikuti undian dengan hadiah yang luar biasa yaitu, 1 unit All New Honda PCX, 1 Paket Umroh, 2 Samsung S9, dan 5 emas sebesar 5 gr. Undian ini telah berjalan dari (1/1/2019) hingga (31/3/2019).

Pengundian juga akan secara langsung di lakukan pada akhir acara Honda Premium Matic Day 2019, Minggu (31/3/2019).

Di acara ini, beragam keseruan acara siap dihadirkan. Mulai dari premium matic eksibisi, workshop kreatif, photo competition, riding experience, talkshow teknologi hybrid, cityrolling bersama HPCI Makassar dan performance dari Band local Makassar.