TRIBUNWIKI: Kepergok Jalan Bareng Lawan Mainnya Rizky Nazar, Kenalan Yuk dengan Syifa Hadju

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aktor Indonesia Rizky Nazar baru-baru ini kepergok jalan dengan Syifa Hadju.

Rizky Nazar kepergok jalan bareng dengan Syifa Hadju, lawan mainnya di The Way I Love You.

Cewekbanget.id lansir dari salah satu akun gosip Indonesia, Rizky Nazar terlihat jalan bareng dengan Syifa Hadju di sebuah mall.

Baik Rizky Nazar atau Syifa Hadju sama-sama mengenakan pakaian t-shirt berwarna hitam.

Selain itu dua seleb Indonesia yang sedang naik daun ini bahkan terlihat masuk ke salah satu bioskop dan membeli tiket untuk menonton sebuah film.

Berita kedekatan Syifa Hadju dan Rizky Nazar ini langsung bikin sebagian netizen patah hati karena mengira keduanya berpacaran.

Beberapa netizen bahkan sudah ada yang sengaja memberi ucapan selamat jika keduanya memang sepasang kekasih.

Hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak Rizky Nazar atau Syifa Hadju apakah keduanya memang memiliki hubungan spesial.

Meski terlihat jalan bersama dan digosipkan bersama namun Syifa dan Rizky sama sekali enggak melakukan kontak fisik seperti bergandengan tangan.

