Jadwal Lengkap Liga Inggris Akhir Pekan Ini Live RCTI, Bein Sports & MNCTV, Klasemen & Top Skor

Jadwal Liga Inggris akhir pekan ini, klasemen dan Top Skor Live Bein Sports, RCTI MNCTV

TRIBUN-TIMUR.COM - Liga Inggris pekan ini diprediksi berlangsung seru.

Rivalitas Manchester City dan Liverpool di puncak klasemen maupun perburuan gelar top skor.

Urutan tiga dan empat juga membara karena diperebutkan empat klub; Spurs, Manchester United, Chelsea dan Arsenal.

Jadwal Liga Inggris mulai Sabtu (30/3/2019) malam pekan ini tersaji melalui siaran langsung dan live streaming RCTI MNCTV dan Bein Sports.

Sejumlah pertandingan menarik di antaranya adalah jadwal MU vs Watford, Liverpool vs Tottenham, dan Arsenal vs Newcastle.

Sebagaimana jadwal Liga Inggris dilansir dari laman premier league, laga pekan 32 akan dimulai pada Sabtu - Minggu 30-31 Maret 2019.

Jadwal Liga Inggris Sabtu-Minggu malam pekan ini disiarkan melalui siaran langsung dan live streaming Bein Sports RCTI dan MNCTV.

(Jadwal siaran bola Liga Inggris di televisi ( TV nasional ) mulai Sabtu malam pekan ini bisa disimak di akhir berita)

Jadwal Liga Inggris pekan 32 yang melibatkan penghuni papan atas klasemen tersebut antara lain Fulham vs Manchester City, Manchester United vs Watford, Cardiff vs Chelsea, Liverpool vs Tottenham Hotspur, dan juga Arsenal vs Newcastle.