Dukung Gerakan Earth Hour, Hotel Dalton Tawarkan Promo All You Can Eat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dalam mendukung gerakan “Earth Hour”, Sabtu (30/3/2019) besok, Hotel Dalton Makassar hadirkan penawaran istimewa.

Earth Hour adalah sebuah kegiatan global yang diadakan oleh World Wide Fund for Nature (WWF) pada Sabtu terakhir bulan Maret setiap tahunnya.

Kegiatan ini berupa pemadaman lampu yang tidak diperlukan di rumah dan perkantoran selama satu jam untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya tindakan serius menghadapi perubahan iklim.

Adapun penawaran yang diberikan salah satu unit Phinisi Hospitality Indonesia ini diantaranya Barbeque , All You Can Eat hanya dengan Rp120 ribu/ orang mulai pukul 18.00-22.00 Wita bertempat di Terrace Sky Garden & Pool , Dalton Makassar Jl Perintis Kemerdekaan KM 16 No 2, Kota Makassar.

Marketing Communication Dalton Hotel Makassar Chimod mengatakan Dalton Hotel setiap tahunnya turut berpartisipasi dalam program Earth Hour.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya kami ikut berpartisipasi dalam program Earth Hour dengan memadamkan lampu di area publik seperti lobby dan beberapa area selama 60 menit,” katanya dalam rilis ke Tribun Timur, Jumat (29/3/2019).

Menurutnya aksi kecil seperti ini memang terlihat sederhana akan tetapi akan membawa perubahan besar apabila kita bersama-sama mendukungnya.

“Spesialnya Dalton Hotel kali ini kami tawarkan barbeque di terrace sky garden & pool dan bakal seru dengan live music” tambahnya.(*)

