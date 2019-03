Dalton Hotel Makassar Gelar Staff Party

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSSAR - Manajemen Dalton Hotel Makassar adakan Staff Party di Ballarate Ballroom, Dalton Makassar Jl Perintis Kemerdekaan KM 16, Kota Makassar, Kamis (28/3/2019).

Kegiatan yang mengusung tema Rainbow Staff & Family Party ini merupakan acara tahunan yang rutin digelar manajemen Dalton Hotel.

General Manager Dalton Makassar Junaidi mengatakan acara ini bertujuan mempererat silatuhrahmi dan sebagai bentuk apresiasi manajemen kepada semua karyawan atas kerjasama kerja keras dan dedikasi selama ini.

"Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga karyawan yang telah menyempatkan hadir pada sore ini," katanya dalam riis ke Tribun Timur, Kamis (28/3/2019).

Selain karyawan, acara ini juga dihadiri Andre Prasetyo Tanta selaku CDO Phinisi Hospitality Indonesia.

Dalam sambutannya Andre juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh karyawan Dalton Hotel.

“Dalton Makassar adalah keluarga besar Phinisi Hospitality Indonesia. Semangat dan loyalitas luar biasa selalu terpancar dari semua karyawan Dalton Makassar. Kita ada keluarga besar dan silatuhrahmi semoga dan selalu semakin erat kedepannya”, ujarnya.

Komisaris Utama Phinisi Hospitality Indonesia Bapak Wilianto Tanta serta jajaran Direksi diantara lain Bapak Peter Witono, Ibu Lintje Thomas, dan Pak Edwin Tanta selaku CFO Phinisi Hospitality Indonesia, Bapak Jackie Liem selaku GM The Rinra, Ibu Anggi selaku GM Mall Phinisi Point juga terlihat hadir.

Serta hadir Bapak Abdullah ,Yusuf Sandy, H.Usman, dan Ibu Darma.

"Tema kami bermakna Layaknya pelangi keindahannya berasal dari perbedaan warna yang ada di dalamnya. Begitupun dengan semua karyawan Dalton Makassar, berbeda-beda tetapi memiliki kekompakan,silatuhrahmi yang indah, dan tetap satu," tambah Junaidi.

Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan The Best Employee of The Quarter 2018, The best Perbantuan, The Best dresscode,lomba Tiktok, dan ratusan pengundian door prize.

"Dalton Makassar memiliki tim yang hebat dan terbaik di bidangnya masing-masing. Semoga kedepannya lebih baik lagi,tetap kompak,dan sukses terus“, harap Junaidi.