Camat Pitumpanua: HJW Kita Jadikan Motivasi

SENGKANG, TRIBUN-TIMUR.COM, -- Perayaan momen Hari Jadi Wajo ke-620 yang digelar Pemerintah Kabupaten Wajo dan masyarakatnya diapresiasi dengan suka cita dan harapan oleh berbagai kalangan.

Salah satunya direspon positif oleh Camat Pitumpanua, Andi Mamu. Ia berharap momentun HJW ke-620 dijadikan motivasi untuk selalu berbuat baik dan inovasi.

"Di Hari Jadi Wajo ini, kita jadikan sebagai motivasi untuk selalu berbuat yang terbaik yaitu dengan terobosan, inovasi, dan thinking out of the box laziness," katanya, Jumat (29/3/2019).

Ia mengajak seluruh masyarakat Wajo berlomba-lomba membuat inovasi agar Kabupaten Wajo kian maju dan sejahtera.

"Tentu ini dimplementasikan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran kita begitu bermanfaat untuk mereka," tambahnya.

Puncak perayaan Hari Jadi Wajo (HJW) 620 dipusatkan di Lapangan Merdeka Sengkang, Jumat (29/3/2019).

Pemkab Wajo menggelar pesta rakyat bernuansa religi dengan menghadirkan biduan religi, Nisa Sabyan, serta acara tablig akbar.

Tablig Akbar yang akan dilaksanakan pada malam hari (29/3/2019) itu menghadirkan ustad Adi Hidayat dan ustad Das'ad Latif.(*)