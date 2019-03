Sasar Kaum Milennial, OJK Kenalkan SiMuda di Universitas Muhammadiyah Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kian intens mengedukasi demi memacu tingkat inklusi keuangan.

Teranyar, OJK Regional 6 Sulampua menggelar OJK Goes to Campus dan Edu Expo di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Jl Sultan Alauddin Makassar, Kamis (28/3/2019).

Kepala OJK Regional 6 Sulampua, Zulmi mengatakan, mahasiswa sebagai generasi muda penerus, harus memiliki pengetahuan keuangan yang memadai, sehingga mampu mengelola keuangan pribadinya dan memanfaatkan produk jasa keuangan yang sesuai kebutuhannya.

"Saat ini telah banyak produk jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh para mahasiswa, kaum milenial. Ada produk SiMuda (Simpanan Pemuda dan Mahasiswa) yang dapat menjadi opsi bagi para pemuda," kata Zulmi dalam rilisnya, Kamis (28/3/2019).

Si Muda Investasiku, kata Zulmi, merupakan tabungan rencana dengan fitur investasi reksadana.

Ada juga SiMuda Emasku yang merupakan produk pembiayaan untuk kepemilikan emas, dan SiMuda Rumahku yang merupakan tabungan rencana untuk mengangsur uang mua KPR.

"Dan masih banyak lagi produk jasa keuangan lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa," kata Zulmi.

Mahasiswa, lanjut Zulmi merupakan potensi pasar yang sangat besar bagi industri keuangan.

Berdasarkan data BPS, jumlah mahasiswa terdaftar di Sulawesi Selatan mencapai 384.484 orang.

"Akan sungguh luar biasa efeknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat jika para mahasiswa ini memiliki tingkat literasi produk jasa keuangan yang memadai sehingga dapat turut serta dalam mengedukasi masyarakat agar memahami produk jasa keuangan," ujarnya.

Acara ini dihadiri Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, Wakil Rektor III Dr Muhammad Tahir, Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK Horas VM Tarihoran, Direktur Pengaturan, Perizinan dan pengawasan Financial Technology OJK Hendrikus Passagi serta Pimpinan industri jasa keuangan dan para mahasiswa.(*)

