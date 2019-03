Mohamed Salah Kena Semprot Ibunya karena Foto Pelukan Tersebar di Media Sosial! Apa Reaksi Salah?

TRIBUN-TIMUR.COM - Penyerang andalan Liverpool Mohamed Salah mendapat marah besar dari sang ibunda.

Hal itu terjadi gara-gara foto Mohamed Salah berpelukan dengan fans perempuan beredar di sosial media.

Awal muasal foto itu terkait dengan Mohamed Salah yang memilih memanfaatkan waktu jeda internasiona dengan berlibur.

Dilansir BolaStylo.com dari Mirror, Mohamed Salah menikmati waktu liburan mengunjungi Dubai, Uni Emirates Arab.

Mohamed Salah juga sempat memamerkan foto di Instagram saat ia menyambangi pantai eksotis di Dubai.

Dalam unggahannya, Mohamed Salah terlihat menuliskan slogan Liverpool, "You Will Never Walk Alone" di bibir pantai tersebut.

Saat tengah asyik menikmati liburan, Salah sempat bertemu beberapa fannya.

Foto Berpelukan

Hal ini dibuktikan dengan adanya foto Salah ketika mendapat pelukan dari seorang fan wanita.

Tak disangka, foto bintang Liverpool bersama fannya itu dengan cepat tersebar di media sosial dan menjadi viral.

