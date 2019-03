TRIBUNWIKI: Dua Lipa Manggung di Indonesia, Ini Profil dan Perjalanan Karirnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Penyanyi Internasional Dua Lipa akan menyapa para penggemarnya di Indonesia.

Ia akan manggung dalam acara Lazada Super Par7y yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan, Selasa (26/3/2019).

Dilansir dari Kompas.com, menurut Monika Rudijono selaku Chief Marketing Officer Lazada Indonesia, kehadiran Dua Lipa di acara ini karena sosoknya yang dinamis dan memiliki banyak penggemar di Indonesia.

"Kita lihat kan Dua Lipa juga sosoknya sangat dinamis gitu dan sekarang Dua Lipa baru saja memenangkan Grammy Awards. Pasti customer kita penasaran pengin dong suaranya yang baru menang awards ini gimana," kata Monica dalam jumpa pers di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan, Selasa.

Penyanyi asal Inggris itu membawakan beberapa hit miliknya seperti "Be The One", "Lost in Your Light", "New Rules" dan masih banyak lagi.

Komedian asal Vietnam Tran Thanh, penyanyi asal Vietnam Dong Nhi, Chief Marketing Officer Lazada Indonesia, Monika Rudijono, model Nadya Hutagalung dan pembawa acara Allan Wu dalam jumpa pers Lazada Super Par7y di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan, Selasa (26/3/2019).

Selain Dua Lipa, dalam Lazada Super Par7y juga akan tampil model dan aktris Nadya Hutagalung, Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, komedian sekaligus presenter TV Vietnam, Tran Thanh dan pembawa acara Allan Wu.

Ada pula rapper dan DJ Urboy TJ, Hael Husaini, Saykoji, Ismail Izzani, Thelioncityboy, Angger Dimas Dipha Barus dan Agnez Mo.

"Kami berusaha untuk memilih artis yang terbaik dari setiap negara, supaya sudah pasti customer kita terpuaskan," ungkap Monika.

Untuk penonton yang tak bisa hadir langsung, acara ini akan disiarkan melalui live straming melalui aplikasi Lazada.