TRIBUNWIKI: Scott Walker The Walker Brothers Tutup Usia, Begini Profil dan Perjalanan Karirnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Bintang AS ini terkenal sebagai idola remaja di The Walker Brothers, mencetak hit dengan The Sun Ain't Gonna Shine Anymore dan Make It Easy On Yourself.

Salah satu personilnya Scott Walker tutup usia diumur yang ke 76 tahun.

Kematian Walker dikonfirmasi oleh label rekamannya saat ini, 4AD.

Dalam sebuah pernyataan, mereka menyebut penyanyi "salah satu inovator paling dihormati di ujung tajam musik kreatif".

Dilansir dari wikipedia, Scott Walker atau Noel Scott Engel lahir pada tahun 1943, di Hamilton, Ohio, AS, putra Elizabeth Marie (Fortier), yang berasal dari Montreal, Quebec, Kanada, dan Noel Walter Engel.

Ayahnya adalah seorang manajer industri minyak yang pekerjaannya membawa keluarga ke berbagai rumah berturut-turut di Ohio, Texas, Colorado, dan New York.

Scott dan ibunya menetap di California pada tahun 1959.

Engel tertarik pada musik dan bekerja. Ia menghabiskan waktu sebagai aktor dan penyanyi anak di akhir 1950-an.

Awalnya diperjuangkan oleh penyanyi dan pembawa acara TV Eddie Fisher, ia muncul beberapa kali di serial TV Fisher dan merekam beberapa lagu - salah satunya disebut "Misery" - yang membuatnya dipasarkan secara singkat sebagai idola remaja (dan dengan gaya penyanyi populer lainnya).

Pada saat kedatangannya di Los Angeles, Scott telah mengubah selera dan arahnya.