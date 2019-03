Rocky Gerung 3 Kali Tak Hadir ILC TV One, Karni Ilyas Ungkap Alasan Benarkah Dikontrak Parpol Ini?

Alasan Rocky Gerung tak pernah muncul di ILC TV One

Ini alasan Rocky Gerung 3 episode tak hadir di ILC TV One diungkap Karni Ilyas benarkah sibuk keliling karena dikontrak parpol

TRIBUN-TIMUR.COM - Talk show ILC TV One dulu identik dengan akademisi Rocky Gerung.

No Rocky No Party! Itu dulu, sekarang sudah tiga episode Rocky Gerung tak hadir di ILC TV One.

Pembawa acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Karni Ilyas akhirnya mengungkapkan alasan tak pernah lagi menghadirkan pengamat politik, Rocky Gerung di acaranya.

Sudah 3 episode ILC terakhir Rocky Gerung tak muncul.

Terakhir pekan lalu saat ILC membahas kasus yang menjerat Romahurmuziy.

Adapun alasannya akhirnya disampaikannya melalui akun Twitternya, @karniilyas, Minggu (24/3/2019).

Diketahui, ILC sebelumnya mengangkat kasus mantan Ketum PPP itu atas dugaan kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur.

Kemudian seorang netizen dengan akun @KhoirSyafudin, menanyakan mengapa pada kesempatan itu, Rocky Gerung tidak dihadirkan.

"Kenapa pada saat itu pak Rocky Gerung tidak ada pak?" tanya netizen @KhoirSyafudin.

Menananggapi pertanyaan itu, lantas Karni Ilyas mengungkapkan alasannya.

Karni Ilyas menjelaskan bahwa Rocky Gerung banyak diminta untuk mengisi acara ke luar kota.