Mentan Amran: Harga Gabah Tidak Boleh di Bawah Rp 4.070 per Kg

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam kunjungannya ke Kabupaten Karawang, Selasa (26/3), mendapat laporan bahwa harga gabah petani di Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari sebesar Rp 3.500 per kilogram (kg) gabah kering panen (GKP). Padahal sebelumnya harga gabah mencapai Rp 5.000 per kg GKP.

"Ini kami bawa Bulog. Ada gabah katanya lagi turun harganya Rp 3.500 per kilogram. Ini tolong dikejar. Harga gabah Rp 3.500 ini tidak boleh. Minimal kata Bapak Presiden Rp 4.070 per kilogram," demikian ujar Amran usai Pertemuan Apresiasi dan Sinkronisasi Program Kementan tahun 2019, kali ini dilaksanakan di Desa Pacing, Kecamatan Jatisari, Karawang.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelusuran, harga gabah yang Rp 3.500 per kg GKP merupakan gabah bawon. Yaitu gabah dari upah kerja saat panen berupa gabah diberikan kepada yang buruh tani.

"Harga gabah Rp 3.500 per kilogram jenih gabah bawon. Gabah yang rebah harganya Rp 3.800 sampai Rp 3.900 per kikogram. Untuk harga yang bagus Rp 4.000 sampai Rp 4.200 per kilogram," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Hanafi.

Hanafi menyebutkan berdasarkan hitungan sementara, adapun luas panen padi bulan Maret 2019 di Kabupaten Karawang mencapai 5.532 ha. Kondisi panen di Karawang berlangsung setiap hari berkat Program Upaya Khusus Kementan dan terjadinya luas tambah tanam.

"Setiap hari ada panen, tidak kayak dulu yang panennya sekali. Kami terus koordinasi dengan Bulog. Harga gabah yang dibeli Bulog Rp 4.070 per kilogram," sebutnya.

Hal senada diungkapkan salah seorang Slamet Sugiman, Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari, Karawang. Slamet mengatakan harga gabah per tanggal 24 hingga 26 Maret 2019 untuk padi Varietas Inpari 32, Inpari 33 dan Ciherang sebesar Rp 3800 sampai 3900 per kg GKP untuk posisi pertanaman padi rebah.

"Harga Rp 4.200 sampai Rp 4300 per kikogram untuk posisi tanaman pertanaman padi berdiri," katanya.

Adapun luasan padi rebah di Desa Mekarsari 12 hektar. Luasan padi yang dipanen baru 10 hektar dan luas panen se Kecamatan Jatisari 175 hektar

"Harga gabah Rp 3.500 per kilogram adalah untuk padi Bawon. Bawon adalah upah kerja saat panen berupa padi yang diberikan kepada yang bersangkutan," pungkas Slamet.