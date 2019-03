A Tribute To Ungu Akan Ramaikan Hotel Aswin Besok

penyanyi di Aswin Hotel dan Spa Makassar yang berlokasi di Jl Gunung Latimojong No 144, siapkan promo spesial dalam momen hari Valentine,



TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penampilan D Ordinary Band bakal ramaikan Hotel Aswin Makassar, Rabu (27/3/2019).

Setelah sukses Sabtu kemarin menggelar event tematik, hotel yang berlokasi di Jl Gunung Latimojong No 144, kembali menggelar event bertajuk A Tribute To Ungu by D Ordinary band.

Marketing Communication Aswin Hotel Andi Rio Pakki mengatakan memilih Band Ungu lantaran telah menciptakan banyak lagu yang enak untuk didengar.

“Vokalis Pasha sekarang mungkin lebih giat dengan kegiatan politiknya sebagai wakil walikota Palu sulawesi tengah. Namun Band ini banyak mengeluarkan album baik itu romantis maupun religi,” katanya dalam rilis ke Tribun Timur Selasa (26/3/2019).

“Itu sebabnya kami memilih A Tribute To Ungu by D Ordinary Band untuk ramaikan Club On 2 Aswin Hotel besok,” tambahnya.

Adapun lagu yang akan dibawakan D Ordinary Band yakni Demi Waktu dan Kekasih Gelapku.

“Nanti kami menerima beberapa pilihan lagu Ungu dari request para tamu,” ujarnya.

Selain itu Rio juga mengatakan setiap kami mengadakan tiap Konsep Tribute, Aswin Hotel selalu ramai pengunjung.

“Alhamdulilah ramai dan berdasarkan request para tamu kami sehingga ditiap moment akan selalu berkesan,” katanya.

Di event kali ini juga akan ada kolaborasi dua dj yaitu DJ EQ dan DJ Hyuna dengan mengusung genre breaks dan rnb hip hop.