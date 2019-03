TRIBUNWIKI: Jadi Dora The Explorer di Film The Lost City of Gold, Ini Profil Isabela Moner

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Dora The Lost City Of Gold akan segera hadir menyapa anda di bioskop.

Banyak yang bertanya-tanya, siapakah wanita cantik yang memerankan karakter Dora?

Dilansir dari Newsweek, film yang akan tayang perdana 2 Agustus ini dibintangi oleh Michael Peña (ayah Dora), Eva Longoria (ibu Dora), Danny Trejo (Boots) dan Isabela Moner sebagai Dora.

Moner tidak asing dengan franchise Nickelodeon, setelah membintangi serial komedi remaja 100 Things To Do Before High School dari 2014-2016.

Pemain 17 tahun ini juga dikenal karena perannya di Sicario: Day of the Soldado, Transformers: The Last Knight dan Instant Family.

ia juga merupakan seorang penyanyi-penulis lagu yang sukses.

Lagunya masuk dalam Top 10 di tangga lagu media Amerika Latin pada tahun 2018 untuk single kolaborasinya "My Only One," 17 tahun juga menulis lagu "I'll Stay," untuk film 2018 Instan Family.

Diawali CJ Martin

Dilansir dari wikipedia, Isabela Moner adalah seorang aktris dan penyanyi Amerika.

Dia memainkan peran utama CJ Martin di serial televisi Nickelodeon 100 Things to Do Before High School