TRIBUNWIKI: Ini Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy A50, Resmi Masuk ke Indonesia, Harga Rp 4 Jutaan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tak dapat dipungkiri Gadget memang menjadi kebutuhan manusia di jaman sekarang.

Serba-serbi kegiatan memerlukan handphone sebagai alat komunikasi disertai teknologi yang terus berkembang.

Berbagai brand handphonepun terus melakukan inovasi agar tak ketinggalan jaman.

Seperti brand Samsung yang baru-baru ini mengeluarkan produk terbarunya yakni Samsung GalaxyA50.

Berikut spesifikasinya seperti dilansir gsmarena.com.

Harga Samsung Galaxy A50:

RAM 4 GB dan storage 64 GB: Rp 4.099.000

RAM 6 GB dan storage 128 GB: Rp 4.899.000

Jaringan (Network)



GSM / HSPA / LTE

2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)

3G bands HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100

4G bands LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500)

Speed HSPA, LTE-A

GPRS Yes

EDGE Yes

Body