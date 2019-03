TRIBUNWIKI: Ini Profil, Pemain, dan Sinopsis Dora and the Lost City of Gold, Serta Trailernya

Dora and the Lost City of Gold

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Penggemar Dora diseluruh dunia patut berbahagia karena pada pertengahan tahun 2019 nanti, akan melihat secara langsung wujud Dora secara nyata.

Artinya, Dora akan digambarkan dalam bentuk tokoh yang diperankan artis cantik bukan dalam bentuk kartun.

Film tersebut diberi judul Dora and the Lost City of Gold dan telah merilis trailernya.

Trailer pertama Dora dan Lost City of Gold tayang di di Kids Choice Awards 2019 pada hari Sabtu (23/3/2019).

Ketiganya naik panggung untuk memperkenalkan versi live-action baru, yang mengikuti karakter tercinta pada petualangannya yang paling berbahaya.

Disutradarai oleh James Bobin, Lost City of Gold cerita Dora versi kartun dan film akan sama. Di mana dalam film tersebut Dora menghabiskan sebagian besar hidupnya menjelajahi hutan bersama orang tuanya.

"Kalian akan menonton Dora yang berbeda. Bukan Dora yang sama dengan yang kalian tonton di film kartun," kata Derbez.

"Dalam film ini Dora digambarkan sebagai seorang remaja, dia cantik, dia pintar, dia kuat. Dia adalah contoh terbaik untuk pemberdayaan wanita. Ini adalah film yang memiliki adegan menyentuh, aksi, petualangan, tetapi banyak hati dan humor, jadi kamu akan banyak tertawa," lanjutnya.

Dilansir dari wikipedia, Dora dan Lost City of Gold (sebelumnya dikenal sebagai Dora the Explorer) adalah film petualangan keluarga Amerika mendatang yang disutradarai oleh James Bobin, dan merupakan adaptasi kelanjutan dari Dora the Explorer karya Nickelodeon.

Dibintangi oleh Isabela Moner sebagai karakter utama, dengan Eugenio Derbez, Michael Peña, Eva Longoria, Danny Trejo dan Benicio del Toro sebagai peran pendukung.