TRIBUNWIKI: Beri Kisi-kisi Album Terbaru BTS, Ini Profil, Perjalanan Karir, dan Medsos Jin BTS

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - BTS, juga dikenal sebagai Bangtan Boys, adalah sebuah boy band beranggotakan tujuh orang asal Korea Selatan yang dibentuk oleh Big Hit Entertainment.

Boyband ini rencananya bakal merilis album baru mereka.

Seperti dilansir dari Kompas.com Boyband K-pop, BTS, tengah mempersiapkan sebuah album baru yang akan menandai comeback mereka pada tahun ini.

Saat melakukan siaran V Live baru-baru ini, salah satu member BTS, Kim Seok Jin atau Jin, membagikan kisi-kisi tentang proyek musik teranyar mereka.

"Koreografinya bagus dan lagunya bagus," kata Jin.

Namun, Jin mengatakan bahwa ia tidak bisa memberikan spoiler. Karena itu, ia hanya bisa mengatakan hal-hal yang umum saja.

Satu hal yang pasti, menurut Jin, akan ada suguhan spesial dari comeback mereka nantinya.

"Saya tidak tahu tentang video musik karena belum keluar. Ada sesuatu yang istimewa juga," ucap Jin.

BTS akan merilis album baru berjudul Map of the Soul: Persona pada 12 April mendatang. Map of the Soul: Persona merupakan album pertama setelah trilogi Love Yourself.

Sebagai informasi, dua album Love Yourself berhasil menempati puncak Billboard 200, yakni Love Yourself: Tear pada Mei 2018 dan Love Yourself: Answer pada Agustus 2018.