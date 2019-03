TRIBUNWIKI: Alan Walker Launching On My Way, Ini Lirik Lagu dan Terjemahan, Soundtrack Game PUBG

Alan Walker On My Way

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Alan Walker merilis lagu terbarunya berjudul On My Way.

Dilansir dari tribunnews.com Lagu On My Way didaulat sebagai Original Soundtrack game PUBG Mobile Season 6.

Alan Walker kali ini menggandeng Sabrina Carpenter & Farruko dalam membungkus lagu kali ini.

Musikus Alan Walker baru saja mengunggah Movie Video melalui saluran YouTube Alan Walker pada 21 Maret 2019.

Hingga kini, Senin (25/3/2019) lagu On My Way dari Alan Walker berhasil bertengger di Trending YouTube dengan lebih dari 15 juta viewer.

Pada postingan tersebut, Alan berharap perjalanan baru ini akan disukai oleh semua orang.

Berikut lirik On My Way dari Alan Walker beserta terjemahan Bahasa Indonesia.

[Verse 1: Sabrina Carpenter]

I'm sorry but

Don't wanna talk, I need a moment before I go

It's nothing personal

I draw the blinds

They don't need to see my cry

Cause even if they understand

They don't understand

[Pre-Chorus: Sabrina Carpenter]