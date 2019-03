Tahu Isu Lucinta Luna Transgender, Suami Menerima! Ini Bahaya Operasi Kelamin, Bisa Renggut Nyawa

TRIBUN-TIMUR.COM - Jadat selebriti Tanah Air masih dihebohkan dengan pernikahan Lucinta Luna dengan Bigham, pria asal Filiphina.

Dari pengakuan Clara, teman Bigham, jika suami Lucinta Luna mengaku telah mengetahui soal isu transgender yang menerpa istrinya.

Clara yang mengaku bertemu dengan Bigham pada 8 Maret 2019 silam membeberkan chatnya dengan Bigham.

Dalam chat yang diunggah di akun Twitter @chs**cakes menyebutkan, Bigham yang merupakan warga negara asing sudah tahu jika calon istrinya saat itu, Lucinta Luna adalah transgender.

"Aku nanya dia beneran mau nikah sama Lucinta Luna, kan dia cowok dan dia jawab ini," cuit Clara.

"But you know she man before (Tapi apa kamu tahu jika dia adalah lelaki sebenarnya?)" tanya Clara pada Bigham.

"Yes I know she's a shemale before. She's girl now. (Ya aku tau sebelumnya dia transgender. Tapi dia perempuan sekarang," jawab Bigham.

Lucinta Luna baru-baru ini membuat heboh publik dengan kabar pernikahannya.

Ungkap Fakta Seorang Pria

Pasalnya, wanita yang diduga seorang transgender ini sempat membuat geger karena banyak fakta yang mengungkap dirinya dulu seorang pria bernama Fattah.