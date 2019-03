Sopir Petepete Tolak Biaya Retribusi, Nilai Pemerintah Tidak Adil

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Selebaran kertas karton bertuliskan, 'Kami Menolak Retribusi Karena Tidak Adil', tertempel di sejumlah kaca belakang angkutan umum atau Petepete yang beroperasi di Makassar.

Pantauan awak tribun, Senin (25/3/2019) kertas karton tersebut tertempel disejumlah petepete yang beroperasi di Makassar sebagai sikap penolakan retribusi.

Satu diantatanya yang dihampiri pun bercerita, aspirasi penolakan retribusi itu disebabkan lantaran pemerintah dianggap tidak adil.

Seperti yang diungkapkan Anto (29) saat ditemui di Jl Veteran Selatan, pukul 15.10 Wita.

Menurutnya, ketidak adilan itu dirasakan lantaran moda transportasi online seperti ojek online dan taksi online tidak dikenakan tarif retribusi.

"Tiap hari kita bayar retribusi Rp 30.00 di LLAJ yang di dekat pertigaan Jl Sultan Alauddin-Jl Emmy Saelan, sementara penumpang tiap hari semakin kurang karena beralih ke online. Sementara ini yang online tidak dikenakan tarif retribusi padahal banyak penumpang sekarang yang lebih memilih online," kata sopir asal Jeneponto ini.

Layanan yang nyaman dan tarif murah transportasi online membuat pengguna jasa enggan menggunakan jasa transportasi konvensional seperti petepete.

"Kenapa mereka (online) murah karena itu, tidak adaji retribusinya dia. Sementara kita ini kasihan, sudah sepi penumpang tapi masih disuruh bayar retribusi," ujar Anto.

Ia pun berharap agar pemerintah khususnya Dinas Perhubunga dapat berlaku adil.

"Coba mereka (transportasi online) juga disuruh bayar retribusi, pasti mereka juga berpikir pasang sewa murah. Karena kalau murah sekali mereka pasang sewa kita yang dirugikan karena pasti penumpang lebih pilih online," jelasnya.

Selain tarif retribusi, sopir petepete juga harus membayar pajak kendaran Rp 900 ribu per tahun yang dulunya hanya Rp 250 ribu, ditambah biaya KIR Rp 80 ribu per enam bulan dan izin trayek Rp 140 ribu per tahun.(*)

