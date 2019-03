Lewat Englisher Day, HMJ Bahasa Inggris FBS UNM Asah Kemampuan Bahasa Inggris

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar Englisher Day bertajuk Keep On The Blue.

Englisher Day ini dihelat di Kampus FBS UNM, Parangtambung, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat-Minggu (22-24/3/2019).

Ketua HMJ Bahasa Inggris FBS UNM, Rahmat Hidayat, mengatakan tujuan paling mendasar dari kegiatan ini ialah mengasah kemampuan berbahasa Inggris.

"Tujuan yang paling mendasar adalah mengasah kemampuan dalam berbahasa Inggris, karena kita ketahui bersama bahwa ilmu yang didapatkan di dalam kelas masih minim hanya kisaran kurang lebih 30 persen saja," katanya melalui rilisnya, Senin (25/3/2019).

Ia menambahkan, kegiatan ini juga wadah memperkuat solidaritas Mahasiswa Bahasa Inggris dan FBS UNM pada umumnya.

Ketua Panitia Englisher Day, Muhammad Syaiful, mengungkapkan bahwa kegiatan ini, memperlombakan beberapa Item kompetisi.

"Bentuk kegiatan ini adalah memperlombakan beberapa item kompetisi, diantaranya debate, speech, scrabble, accoustic, futsal dan takraw," katanya.

Iamengharapkan dalam kegiatan ini Englisher tetap bersatu untuk ke depannya.

"Harapan saya semoga englisher tetap dalam satu lingkaran dan tetap membiru dalam cita-cita revolusionernya," harapnya.

Sementara peserta Englisher Day, Muhammad Khairul, mengapresiasi kegiatan ini sebagai ajang dalam meningkatkan skill berbahasa Inggris, terkhsus dalam lomba scrabble.