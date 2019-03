Film Dora Versi Live Action Dirilis, Begini Sinopsis dan Trailernya

TRIBUN-TIMUR.COM - Paramount Pictures mewujudkan keinginan anak-anak dengan membuat Film Dora versi live-action.

Aktris yang berperan sebagai Dora adalah Isabela Moner, sebelumnya dia tampil di Transformers: The Last Knight.

Judul Film yang disutradarai oleh James Bobin dan ditulis skripnya oleh Nicholas Stoller ini diberi judul Dora and The Lost City of Gold.

Kalau dari trailer Dora sih, filmnya bakal kayak Indiana Jones versi imut.

Film ini juga akan menampilkan Eva Longoria, Temuera Morrison dan Benicio del Toro sebagai pengisi suara Swiper si pencuri.

Film ini menceritakan tentang petualangan seorang gadis remaja bernama Dora yang berpetualang bersama temannya untuk menyelamatkan kedua orangtuanya.

Tak hanya itu, rombongan Dora juga ditujukan untuk memecahkan sebuah misteri dari kota emas yang hilang.

Film Dora (YouTube)

Awalnya, Dora dan kedua orangtuanya sudah terbiasa menjelajahi hutan dan menghadapi berbagai macam bahaya.

Namun Dora yang pindah ke kota malah menemui tantangan yang menurutnya sangat berbahaya, yakni masuk ke SMA.

Dora pun harus menghadapi tantangan berupa kehidupan SMA serta petualangannya dalam mencari kedua orangtuanya.