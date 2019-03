Alan Walker On My Way MP3 Download di Sini, OST PUBG Mobile Season 6

Alan Walker On My Way MP3 Download.

TRIBUN-TIMUR.COM - Ini lirik Alan Walker On My Way dan MP3 Download.

Sedang trending di laman mesin pencarian Google, Alan Walker On My Way dan MP3 Download.

Lagu On My Way merupakan lagu dari Alan Waker yang berkolaborasi dengan Sabrina Carpenter dan Farruko.

Aliran EDM dipadukan suara dari Sabrina yang merdu dan rap dari Farruko membuat siapapun yang mendengarkan akan otomatis menikmati lagu ini.

Lagu On My Way ini juga sebagai Original Soundtrack atau OST dari gim PUBG Mobile Season 6

Lagu ini dirilis tahun hari ini, Rabu (21/3/2019) dan telah tersedia di Spotify.

Berikut ini lirik dan video lagu "On My Way" dari Alan Walker

Alan Walker ( feat Sabrina Carpenter & Farruko) - On My Way

- Link lagu "On My Way" dari Alan Walker

[Sabrina Carpenter:]

I'm sorry but

Don't wanna talk

I need a moment before I go

It's nothing personal