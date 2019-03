2019 Bulog Divre Sulselbar Target Salurkan 2,88 Juta Kg Rastra, Turun 29,8%

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perusahaan Umum (Perum) Bulog Divisi Regional Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulbar) ditarget menyalurkan 2,88 juta kilogram (kg) beras sejahtera (rastra) per bulannya.

Humas Bulog Divre Suselbar, Zaenab Mulya Rahma mengatakan, sesuai pagu per bulan tahun ini, untuk Sulsel 2.141.430 kg dan Sulbar 739 ribu kg rastra yang disalurkan.

"Jumlah rasta yang di salurkan sesuai pagu per bulannya pada tahun ini di angka 2.880.430 kg," kata Zaenab via pesan WhatsApp, Senin (25/3/2019).

Rastra, kata Zaenab, merupakan bantuan pangan dalam bentuk beras (natura) yang diberikan pemerintah untuk disalurkan per bulannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanpa dikenakan biaya tebus atau harga.

Beras yang disalurkan merupakan beras berkualitas medium sejumlah 10 Kg.

"2018, realisasi rastra bansos 49.242.180 Kg atau 4.103.515 per bulan," katanya.

Bila dibandingkan antara realisasi per bulan pada 2018 dengan pagu per bulan di 2019. Ada penurunan sekitar 1.223.085 per bulan atau 29,80 persen.

"Penurunan ini dikarenakan di beberapa wilayah di Divre Sulselbar telah diberlakukan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)," kata Zaenab.

Namun, ia tidak merinci daerah mana dan berapa besaran BPNT yang disalurkan tahun ini. Mengingat, kewenangan ada di ranah Dinas Sosial (Dinsos).

Pada 2019 ini, Bulog akan mendistribusikan rastra ke delapan Subdivre.