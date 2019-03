TRIBUNWIKI: Film Hellboy 2019 bakal Tayang April, Ini Sinopsis, Pemain, dan Trailer

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bagi Anda pecinta film horor, siap-siap film layar lebar Hellboy ramaikan bioksop kesayangan Anda.

Rencananya Hellboy dijadwalkan akan dirilis pada 12 April 2019, oleh Lionsgate di IMAX.

Dilansir dari wikipedia.org Hellboy adalah film superhero supernatural Amerika yang akan datang berdasarkan karakter Dark Horse Comics Hellboy.

Film ini disutradarai oleh Neil Marshall dan dibintangi David Harbour dalam peran judul.

Film ini juga menampilkan Milla Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane, Daniel Dae Kim, dan Gereja Thomas Haden. Ini adalah reboot dari seri film Hellboy dan merupakan angsuran live-action ketiga dalam seri film.

Mengambil inspirasi dari buku komik Darkness Calls, The Wild Hunt, dan The Storm and the Fury.

Proyek ini dimulai sebagai sekuel Hellboy II: The Golden Army, dengan Mignola dan Cosby menulis naskahnya.

Guillermo del Toro tidak ditawari kapasitas penulis-sutradara penuh yang telah ia lakukan dalam dua film pertama, dan Ron Perlman menolak untuk kembali tanpa keterlibatan del Toro.

Proyek ini berubah menjadi reboot dengan rating R setelah Marshall dipekerjakan sebagai sutradara dan Harbour berperan sebagai Hellboy.

Fotografi prinsipal dimulai pada September 2017 di Inggris Raya dan Bulgaria dan berakhir pada Desember 2017.