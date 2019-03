Live Streaming RCTI Indonesia vs Vietnam, LAJ Malili Doakan Indonesia Menang

TRIBUN-LUTIM.COM, MALILI - Ketua Laskar Ayam Jantan (LAJ) Malili, Iwan Setiawan mendoakan Timnas Indonesia U-23 menang atas Vietnam di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Vietnam, Minggu (24/3/2019).

Laga nanti berlangsung pukul 20.00 WIB sangat menentukan peluang lolosnya timnas Indonesia U-23 ke putaran final Piala Asia U-23 2020. Indonesia wajib menang.

Timnas U-23 Indoensia menempati peringkat ketiga klasemen Grup K usai menelan kekalahan 0-4 atas Thailand pada laga pertama.

Baca: Live Streaming RCTI Indonesia vs Vietnam: Ketua HMS Umpar Optimis Garuda Muda Bantai Vietnam 2-0

Baca: TRIBUNWIKI: Pemeran Utama di Film Laga Triple Threat, Ini Profil Iko Uwais

Indonesia harus menang dengan skor besar agar bisa menjaga peluang lolos sebagai runner-up terbaik.

Iwan memprediksi Indonesia akan memperoleh tiga poin atas Vietnam pada laga nanti.

"Indonesia menang tipis vs Vietnam. Skor 1-0," kata Iwan kepada TribunLutim.com.

Indonesia vs Vietnam disiarkan Live RCTI. Laga Indonesia vs Vietnam juga bisa dinonton via Live Streaming Metube RCTI.

Jika malam nanti, timnas U-23 Indonesia kalah melawan Vietnam, dipastikan skuat Garuda Muda tersingkir dari Kualifikasi Piala Asia U-23 2020.

Indoenesia berada di group K bersama Vietnam, Thailand dan Brunei.

Berikut prediksi susunan pemain timnas U-23 Indonesia vs Vietnam: