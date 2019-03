Live Streaming RCTI Indonesia vs Vietnam: Ketua PN Malili Menang Harga Mati!

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Timnas Indonesia U-23 bakal menghadapi tuan rumah Vietnam di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Vietnam, Minggu (24/3/2019).

Laga timnas versus Vietnam tergolong laga hidup mati bagi Egi dkk. Pasalnya, pada laga perdana kontra Thailand, Indonesia ditekuk 4-0 atas Thailand.

Setidaknya laga yang berlangsung pukul 20.00 Wita nanti menentukan peluang lolosnya timnas Indonesia U-23 ke putaran final Piala Asia U-23 2020.

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Malili, Khairul mengatakan kekalahan yang dialami Indonesia di pertandingan perdana adalah pelecut untuk pertandingan selanjutnya agar lolos ke fase berikutnya.

"Kemenangan merupakan harga mati bagi timnas karen seri saja tidak cukup apalagi kalah," kata Khairul kepada TribunLutim.com.

Menurut Khairul, tim asuhan Indra Safri dapat belajar dari pertandingan pada saat menjuarai AFF U-22.

"Indonesia memiliki semangat bertanding yang baik dan sepatutnya tidak boleh banyak mempermainkan bola di daerah pertahanan sendiri," tuturnya.

"Harus banyak menyerang karena itulah kunci ketika mengalahkan Vietnam pada pertandingan sebelumnya. Skor 2-1 untuk Indonesia," kata Khairul.

Indonesia vs Vietnam disiarkan Live RCTI. Laga Indonesia vs Vietnam juga bisa dinonton via Live Streaming Metube RCTI.

Laporan Wartawan TribunLutim.com, vanbo19