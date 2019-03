Viral Foto Chelsea Islan 'Terpesona' Saat Presiden Jokowi Bicara, Lihat Ekspresi Ibu Negara Iriana

TRIBUN-TIMUR.COM - Foto Artis cantik Chelsea Islan (23) menatap wajah Presiden Jokowi jadi bahan pembicaraan dunia maya.

Ekspresi Chelsea Islan menatap wajah Presiden Jokowi sementara di samping Chelsea Islan duduk Ibu Negara Iriana Jokowi menuai ragam komentar.

Foto Chelsea Islan menatap wajah Jokowi dan penafsirannya pun ramai.

Dihimpun tribun-timur.com Sabtu (23/3/2019) berikut beberapa perbincangan netizen di antaranya:

"I'm gonna find someone who would look at me the way chelsea islan look at jkw ," tulis akun Twitter @cakeymakeup

Akun ini justeru memuji ekspresi Ibu Negara Iriana:

"find u a girl who trusts you the way ibu negara ignores how chelsea islan holds her gaze at her husband,"

Akun lain menulis:

Berikut videonya:

