TRIBUNWIKI: Jadi Wanita Tercantik se-Asia, Ini Profil Lisa Blackpink, Ternyata Bukan Orang Korea

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lisa member Blackpink dinobatkan sebagai wanita tercantik se-Asia untuk tahun 2018.

Ia masuk ke daftar yang disusun oleh sebuah lembaga film kritikus asal film Inggris yakni TC Candler.

Lembaga tersebut telah meluncurkan peringkat tahunan wajah paling tampan se-Asia sejak 1990-an.

Blackpink, adalah sebuah grup penyanyi perempuan Korea Selatan yang dibentuk oleh YG Entertainment, terdiri dari para anggota seperti Jisoo, Jennie, Rosé termasuk Lisa.

Grup ini debut pada tanggal 8 Agustus 2016, dengan single mereka berjudul Square One, yang menghasilkan "Whistle," lagu nomor satu pertama mereka di Korea Selatan.

Single tersebut juga menghasilkan "Boombayah", single nomor satu pertama mereka di tangga lagu Billboard World Digital Songs, yang mendapat rekor sebagai video musik debut yang paling banyak ditonton oleh artis Korea.

Dengan sukses komersial mereka di lima bulan pertama, Blackpink memperoleh penghargaan sebagai New Artist of the Year di 31st Golden Disc Awards dan 26th Seoul Music Awards.

Lahir di Thailand



Lisa memiliki nama lengkap Lalisa Manoban. Pranpriya Manoban adalah nama asli Thailandnya.

Lisa lahir di Bangkok, Thailand, 27 Maret 1997.