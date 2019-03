Produk Kecantikan Tangga Turun Harga di Alfamart, Maybelline CS Rp 19.900

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Toko ritel Alfamart kembali menggelar promo turun harga periode 16-31 Maret 2019 mendatang.

Pantauan Tribun Timur di Alfamart Emmy Saelan, Makassar, sejumlah produk kecantikan turun harga, Sabtu (23/3/2019) .

Bagi yang suka produk dari Maybelline, beberapa jenis make up turun harga antara lain Maybelline Brown Liner Brwn 1,1 g turun dari Rp 40.500 menjadi Rp 29.900.

Maybelline CS All In One Nat Ref 9g turun dari Rp 49.900 menjadi Rp 19.900. Maybelline BL Cinnamom Raspberry 2 g turun dari Rp 44.800 menjadi Rp 19.900.

Wardah LTWC 2 Gold Beige 3 Sheer Pink Ref 12g turun dari Rp 39.900 menjadi Rp 30.900. Wardah FF Bright Plus Smooth 100ml turun dari Rp 29.900 menjadi Rp 22.900. Wardah C-Defense Crm Wash 100ml turun dari Rp 33.900 menjadi Rp 25.900.

Oral-B SG Ultra Thin Green Tea 1s turun dari Rp 19.900 menjadi Rp 14.900.

Viva Milk Clean, Face Tonic Bengkoang 200ml turun dari Rp 14.900 menjadi Rp 11.900.

Poise Day Crm L White 20g turun dari Rp 17.500 menjadi Rp 13.900.

Dove Cind 1 Min Spr H. Fall 70ml turun dari Rp 12.900 menjadi Rp 9.900.

Sesodyne PG Multi Action 100g turun dari Rp 34.200 menjadi Rp 31.900.