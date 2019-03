Intip Yuk 5 Desain Unik Meja Kopi Ini, Dijamin Betah Ngopi Lama-lama

TRIBUN-TIMUR.COM - Meja kopi adalah furnitur yang bisa dijadikan hiasan di rumah. Meja kopi unik memiliki desain out of the box yang akan menarik perhatian.

Desain, bentuk, dan bahan yang tidak biasa membuat meja kopi biasa menarik.

Berikut lima meja kopi dengan desain yang menarik, bisa jadi inspirasi untuk menghias rumah kamu!

1. Meja Pohon Alami

Meja ini memulas produk kayu biasa dengan tampil dalam bentuk tunggul alami. (Unhappy Sisters)

Apakah kamu bosan dengan meja kopi kayu biasa? Meja ini memulas produk kayu biasa dengan tampil dalam bentuk tunggul alami.

Tunggul dipotong dan dipoles sampai bisa berfungsi sebagai meja biasa. Butir dan warna kayu yang alami menjadikan meja ini suguhan visual yang luar biasa.

2. Meja Kaca Kontemporer

Basis hitam mengkilap menciptakan kesan mencolok di ruang tamu mana pun. (Unhappy Sisters)

Meja ini memiliki permukaan kaca oval biasa, tetapi alasnya memiliki desain berlubang asimetris untuk tampilan kontemporer.

Basis hitam mengkilap menciptakan kesan mencolok di ruang tamu mana pun. Sempurna untuk desain interior kontemporer atau eklektik.

3. Meja Jam Bulat dengan Kaca Tempered