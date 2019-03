Honda Bagikan Sepeda Motor ke Pemain PSM, Pluim Cs Konvoi ke Stadion Mattoanging

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Astra Honda Motor (AHM) melalui main dilernya, Astra Motor Makassar (AMM), mengadakan city tour bersama skuad PSM Makassar, Jumat (22/3).

Diler Honda menggelar kegiatan yang juga melibatkan suporter PSM ini, sebagai wujud dukungan penuh kepada tim kebanggaan masyarakat Sulsel, PSM Makassar.

Sekaligus penyambutan pemain-pemain PSM yang baru saja kembali ke Makassar, setelah menjalani pemusatan latihan di Kota Yogyakarta.

Dalam acara ini, pihak Astra juga menyerahkan 30 unit sepeda motor Honda kepada seluruh pemain PSM.

Pemain PSM Makassar menerima sepeda motor Honda, Jumat (22/3/2019), di diler Honda, Jl Sultan Alauddin, Makassar. (TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR)

Rinciannya, 22 unit sepeda motor Honda All New PCX 150 dan 8 unit Honda All New Beat eSP.

Astra Motor Makassar memang telah menjadi mitra sponsorship PSM dalam dua tahun terakhir. Penyerahan sepeda motor ini menjadi salah satu bentuk apresiasi dari AMM.

Penyerahan berlangsung di diler Honda, Jl Sultan Alauddin, Kota Makassar.

Sepeda motor itu diserahkan langsung oleh Manager Marketing Astra Motor Sulselbartra, dan Ambon, Gangga Nanda, kepada Wiljan Pluim dan kawan-kawan.

Pemain PSM melakukan konvoi sepeda motor Honda dari diler Honda, Jl Sultan Alauddin Makassar, ke Stadion Mattoanging, Jumat (22/3/2019). (TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR)

“Hari ini, kami senang sekali masih bisa menjadi bagian dari PSM Makassar. Satu-satunya klub profesional di Sulawesi yang berkompetisi di level tertinggi sepakbola Indonesia,” kata Gangga Nanda.

Ia menuturkan, Astra Motor Makassar sebagai main diler Honda dan PSM memiliki kesamaan, yakni sama-sama jagoan.