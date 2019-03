Video Viral Polisi Teriakkan 'Jokowi Yes', Kapolda Sumut Sebut Sedang Pendampingan Bansos Kemensos

TRIBUN-TIMUR.COM-Baru-baru ini sebuah Video Viral di media sosial yang memperlihatkan personel polisi di Sumatera Utara memberi dukungan kepada salah satu pasangan calon di Pilpres 2019.

Dalam Video Viral ini, terlihat masyarakat sedang berkumpul di sebuah aula terbuka.

Seorang petugas berbaju coklat muda dengan celana coklat tua, mirip seperti seragam polisi, berdiri di depan dan membacakan sebuah pernyataan kemudian ditirukan masyarakat yang ada di aula ini.

Berikut narasi penggalan videonya:

"Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Widodo yang telah memberikan bantuan sosial. Jokowi Yes Yes Yes".

Video yang terdapat kalimat Jokowi Yes Yes Yes (Twitter)

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto menyatakan dari video yang berdurasi 28 detik itu yang sempat viral di sosmed terjadi di sebuah kantor camat yang berada di Padangsidimpuan.

Ia mengatakan saat itu, anggota dari Polres Sidimpuan sedang melakukan pendampingan dalam penerimaan Bantuan Sosial (Bansos) ke sembilan kepada masyarakat Sidimpuan.

"Propam menyatakan saat itu, personel sedang melakukan pendampingan dalam penerimaan Bansos kepada masyarakat," katanya saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, Kamis (21/3/2019).

Baca: Viral di WA dan Facebook Foto Tanpa Busana 50 Karyawati Perusahaan Kosmetik, 34 Ditahan Polisi

Baca: Kronologi Pasien Meninggal saat Ambulans Berhenti Isi BBM di SPBU Viral, Lihat yang Dilakukan Anak

Baca: Viral Video Tak Ada Tahlil Jika Maruf Kalah, Ferdinand Ungkap yang Terjadi Jika Prabowo-Sandi Menang

Agus mengatakan saat itu, anggota sedang melakukan tugas pengamanan dan pendampingan bansos pemerintah melalui Kementerian Sosial.