Video Viral Polisi Dukung Jokowi - Maruf Amin, Mobil Dinas TNI di Prabowo - Sandi, Hukuman Menanti

TRIBUN-TIMUR.COM - Ada 2 Video viral diduga sebagai bentuk keberpihakan oknum anggota TNI dan Polri kepada 2 pasangan Capres dan Cawapres, Jokowi - Maruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Kedua Video viral tersebut bisa ditonton melalui media sosial.

Satu Video viral berisi oknum polisi arahkan warga ucapkan, "Jokowi yes, yes, yes", sementara satu lainnya berisi kendaraan berpelat dinas TNI berisi logistik Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

1. Polisi: Jokowi yes, yes, yes

Pada pekan ini, sebuah Video viral melalui media sosial memperlihatkan personel polisi di Sumatera Utara memberi dukungan kepada pasangan Capres dan Cawapres RI nomor urut 01, Jokowi - Maruf Amin.

Dalam Video viral ini, terlihat warga t sedang berkumpul di sebuah aula terbuka.

Seorang berseragam warna coklat muda dengan celana coklat tua, mirip seperti seragam polisi, berdiri di depan dan membacakan sebuah pernyataan kemudian ditirukan hadirin di aula ini.

Berikut narasi penggalan videonya:

"Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Widodo yang telah memberikan bantuan sosial. Jokowi yes, yes, yes."

Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agus Andrianto mengatakan, peristiwa dalam video itu terjadi di sebuah kantor camat yang berada di Padangsidimpuan.