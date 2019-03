VIDEO: Seluruh Pemain PSM Makassar Dapat Motor dari Astra Honda Motor Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Seluruh pemain PSM Makassar, mendapat hadiah spesial dari Astra Honda Motor Makassar.

Pasukan Ramang diberi motor 22 unit Honda All New PCX 150 dan delapan unit Honda All New Beat eSP dengan total 30 unit.

Seluruh pemain senior PSM Makassar mendapat motor Honda All New PCX 150 dan empat pemain muda mendapat Honda All New Beat eSP.

Untuk motor Honda All New PCX 150 diberikan berwarna merah, hitam dan putih.

Sementara Honda All New Beat eSP berwarna hitam.

Penyerahan motor itu diberikan di Kantor Astra Motor Makassar, Jl Sultan Alauddin, Kota Makassar, Jumat (22/3/2019).

Usai mendapat motor dari Astra Motor Honda, semua pemain PSM kemudian melaksanakan konvoi dibeberapa jalan di Makassar, dan finis di Stadion Mattoanging.

Manager Marketing Astra Motor Sulselbartra dan Ambon, Gangga Nanda mengatakan pemberian motor tersebut atas dasar apresiasi.

Apresiasi itu lantaran Astra Motor Honda dan PSM Makassar telah menjalani kerjasama selama dua tahun.

"Hari ini kami senang sekali masih bisa menjadi bagian dari PSM Makassar. Satu-satunya klub profesional di Sulawesi yang berkompetisi di level tertinggi sepakbola Indonesia," kata Gangga, Jumat (22/3/2019).

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @wahyususanto_21

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Jangan Lupa Follow akun Instagram Tribun Timur: